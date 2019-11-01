Центробанк отозвал лицензию у омского банка

Банк России отозвал лицензию у омского АО «Эксперт Банк». В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующий приказ регулятора вышел сегодня. Обосновывая свое решение, Банк России указал, что «Эксперт Банк» допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», - отмечается в пресс-релизе.

Согласно данным Банка России, акционерами АО «Эксперт Банк» являются, в частности, Роман Стройков из Подмосковья и ряд подконтрольных ему юрлиц. По величине активов кредитная организация занимала 209-е место в России.

В сообщении «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) говорится, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 15 ноября 2019 года.

«По данным последней имеющейся в Агентстве отчетности банка (по состоянию на 1 октября 2019 года) размер страховой ответственности Агентства предварительно оценивается в размере 4,2 млрд руб., в том числе по вкладам малых предприятий – 140,6 млн руб.», - сообщили в АСВ.

За последние годы Банк России отозвали лицензии у нескольких омских кредитных учреждений - АО «Мираф-Банк», АО «Банк «Сибэс», ООО «Сибирский банк Сириус».

Фото: страница АО «Эксперт Банк» в соцсети Facebook