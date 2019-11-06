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Омская область договорилась о сотрудничестве с «ВымпелКомом» и МГИМО

Главная Экономика
Омск
18:12 6 Ноября 2019
форум, соглашение, казахстан
Автор: Sibnovosti.ru
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Омская область подписала сегодня два соглашения о сотрудничестве. Это произошло в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первым стало соглашение с ПАО «ВымпелКом», направленное на развитие цифровой экономики на территории региона. Срок его действия – пять лет.

«Взаимодействие сторон коснется вопросов развития новых информационно-телекоммуникационных технологий в направлении построения «умного города» и развития инфраструктуры, в том числе транспортной,… использования технологии анализа больших данных для решения задач повышения качества жизни и безопасности жителей, проведения городских опросов и других социально-значимых мероприятий, а также для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения», - говорится о документе в сообщении портала правительства Омской области.

Затем омский губернатор Александр Бурков и проректор МГИМО Сергей Шитьков подписали документ о развитии кадрового потенциала Омской области. Университет МИДа готов обеспечить целевую подготовку специалистов для омской экономики, экологии, социальной сферы. Сотрудничество, помимо прочего, предполагает создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях творческой деятельности.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана завершится завтра.

Фото: портал правительства Омской области

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