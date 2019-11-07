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В Омске хотят вернуть Иртышу статус торгового пути

Главная Экономика
Омск
09:51 7 Ноября 2019
груз, казахстан, река
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Омской области считает целесообразным восстановить грузооборот с Казахстаном по Иртышу. Но для этого необходимо провести дноуглубительные работы на реке и увеличить пропуск воды на казахстанских гидросооружениях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О преимуществах речных грузоперевозок омский губернатор Александр Бурков высказался в ходе Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске. По его мнению, это позволит снизить стоимость перевозок и нагрузки на автомобильные дороги.

«В советское время между Усть-Каменогорском и Павлодаром перевозили 9 млн т, а сегодня мы перевезли всего 175 тыс. т. Уровень воды низкий, река фактически не работает. … Если у нас с вами будет принято решение о проработке этого вопроса, … есть несколько ключевых моментов. Это - вопросы дноуглубления, пропуска воды из гидросооружений, которые сегодня на территории Казахстана, и, возможно, даже строительство подпорных гидросооружений», - цитирует ТАСС главу региона.

По данным заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Ивана Трофимова, доставка грузов между Омском и Павлодаром водным транспортом обходится в 700 рублей за тонну, автотранспортом - в 1,7 тыс. руб., железной дорогой - в 2,6 тыс. руб.

По данным Сибирского таможенного управления по итогам первого полугодия 2019 года, Казахстан является крупнейшим торговым партнером Омской области. Товарооборот региона с ним составил $160,2 млн.

Фото: Владимир Кудринский/официальный портал мэрии Омска

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