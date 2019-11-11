«Омсктрансмаш» изготовил «пожарные танки» по гособоронзаказу

«Омский завод транспортного машиностроения» («Омсктрансмаш») в рамках гособоронзаказа отгрузил партию специальных пожарных машин (СПМ). Они были изготовлены впервые за последние два года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

СПМ была разработана на «Омсктрансмаше» в 2012 году. С 2016-го, как писали Sibnovosti.ru, началось ее серийное производство. В следующем году предприятие поставило минобороны РФ несколько СМП. По итогам их эксплуатации были внесены доработки в конструкцию. «Омсктрансмаш» входит в состав «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех».

«Уникальность техники в том, что она создана с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80, а наличие бронированной кабины и системы жизнеобеспечения позволяет повысить защиту экипажа от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Масса машины не превышает 65 т, в состав экипажа входят три человека. СПМ снабжена 25 кубометрами воды и огнегасящих веществ, а дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 м», - говорится в сообщении на сайте «Ростеха».

По оценке гендиректора «Омсктрансмаша» Игоря Лобова, СМП является универсальной машиной для аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения взрывоопасных веществ.

Фото: сайт АО «Омсктрансмаш»