Начинаются выплаты вкладчикам омского «Эксперт Банка»

Завтра начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам омского АО «Эксперт Банк». Ранее Банк России отозвал у него лицензию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО «Сбербанк», которое получило статус банка-агента. Об этом проинформировала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

По данным АСВ, за выплатой страхового возмещения на сумму 4,4 млрд руб. могут обратиться около 5,9 тыс. вкладчиков. Возмещение будет выплачиваться в восьми регионах России. Наибольший объем выплат ожидается в Омской и Московской областях, а также в Москве.

Напомним, регулятор отозвал лицензию у «Эксперт Банка» 1 ноября 2019 года.

«Ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», - говорилось тогда в сообщении Банка России.

Фото: страница АО «Эксперт Банк» в соцсети Facebook