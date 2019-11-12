12 ноября
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Конкуренция в Омской области не имеет себе равных

Главная Экономика
Омск
10:49 12 Ноября 2019
рейтинг, глава, конкуренция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Омская область оказалась на самой вершине рейтинга глав российских регионов по развитию конкуренции. Он составлен Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оценка деятельности губернаторов основывается на выполнении Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденного в 2015 году. Академия составляет рейтинг ежегодно.

«Рейтинг демонстрирует оценку качества сформированной губернаторами регионов и их командами системы по содействию развитию конкуренции», - отмечается в сообщении РАНХиГС.

По сравнению с предыдущим годом Омская область поднялась на три строки вверх и заняла первое место. В топ-20 есть еще только один сибирский регион – Томская область расположилась на 17-й строке. Правда, в прошлый раз она была 11-й.

В пояснительной записке к рейтингу его составили отметили значительный прогресс Новосибирской области и Забайкальского края. Первая шагнула с 44-го места на 32-е. Второй поднялся с 78-го места на 53-е.

Как и в прошлом году, перечень из 85 регионов замыкает Иркутская область. В последней десятке также расположились Красноярский край (опустился с 71-го места на 76-е) и Республика Тува (поднялась с 79-го на 77-е).

«Следует упомянуть, что Стандарт - это динамичный документ, и по мере достижения регионами определенного прогресса в заданных направлениях в него вносятся изменения», - отметили в РАНХиГС.

Фото: сайт Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Омска: Начинаются выплаты вкладчикам омского «Эксперт Банка»

Начинаются выплаты вкладчикам омского «Эксперт Банка»

11 Ноября 2019 г.
Они могут получить до 4,4 млрд рублей
Новости Омска: «Омсктрансмаш» изготовил «пожарные танки» по гособоронзаказу

«Омсктрансмаш» изготовил «пожарные танки» по гособоронзаказу

11 Ноября 2019 г.
Предприятие отправило партию СМП
Новости Омска: В Омске хотят вернуть Иртышу статус торгового пути

В Омске хотят вернуть Иртышу статус торгового пути

7 Ноября 2019 г.
Для перевозки грузов в Казахстан по реке необходимо провести дноуглубительные работы
Новости Омска: Омская область договорилась о сотрудничестве с «ВымпелКомом» и МГИМО

Омская область договорилась о сотрудничестве с «ВымпелКомом» и МГИМО

6 Ноября 2019 г.
Документы подписаны в рамках российско-казахстанского форума
Новости Омска: Центробанк отозвал лицензию у омского банка

Центробанк отозвал лицензию у омского банка

1 Ноября 2019 г.
В АО «Эксперт Банк» назначена временная администрация
Новости Омска: Рост платы за ЖКХ в Омской области станет самым заметным в СФО

Рост платы за ЖКХ в Омской области станет самым заметным в СФО

31 Октября 2019 г.
Самым невысоким - в Республике Тува
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Главы России и Казахстана встретились в Омске

Главы России и Казахстана встретились в Омске

8 Ноября 2019 г.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поработали на форуме и посетили выставку
Новости Омска: Документы омского периода Александра Колчака продадут в Париже

Документы омского периода Александра Колчака продадут в Париже

12 Ноября 2019 г.
Аукцион состоится через 100 лет после отступления его армии из Омска
Новости Омска: В Омске открылся центр "Эрмитаж Сибирь"

В Омске открылся центр "Эрмитаж Сибирь"

8 Ноября 2019 г.
Как рассказал Михаил Пиотровский, в центре «Эрмитаж-Сибирь» большие выставки будут сменяться каждые 6 месяцев.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19