Конкуренция в Омской области не имеет себе равных

Омская область оказалась на самой вершине рейтинга глав российских регионов по развитию конкуренции. Он составлен Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оценка деятельности губернаторов основывается на выполнении Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденного в 2015 году. Академия составляет рейтинг ежегодно.

«Рейтинг демонстрирует оценку качества сформированной губернаторами регионов и их командами системы по содействию развитию конкуренции», - отмечается в сообщении РАНХиГС.

По сравнению с предыдущим годом Омская область поднялась на три строки вверх и заняла первое место. В топ-20 есть еще только один сибирский регион – Томская область расположилась на 17-й строке. Правда, в прошлый раз она была 11-й.

В пояснительной записке к рейтингу его составили отметили значительный прогресс Новосибирской области и Забайкальского края. Первая шагнула с 44-го места на 32-е. Второй поднялся с 78-го места на 53-е.

Как и в прошлом году, перечень из 85 регионов замыкает Иркутская область. В последней десятке также расположились Красноярский край (опустился с 71-го места на 76-е) и Республика Тува (поднялась с 79-го на 77-е).

«Следует упомянуть, что Стандарт - это динамичный документ, и по мере достижения регионами определенного прогресса в заданных направлениях в него вносятся изменения», - отметили в РАНХиГС.

Фото: сайт Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ