Экс-владелец омского «Мостовика» признан банкротом

Бывший руководитель и владелец омского НПО «Мостовик» Олег Шишов признан банкротом. О решении областного арбитражного суда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Информация о принятом судебном акте: решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», - говорится в материалах дела, которые цитирует ТАСС.

Иск о признании Олега Шишова банкротом подала инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому административному округа Омска из-за задолженности перед бюджетом в размере 477 млн руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, НПО «Мостовик» было признана банкротом в 2015 года. До этого оно считалось одной из крупнейших российских строительных компаний. В числе ее объектов мост на владивостокский остров Русский, спортивные сооружения в Сочи к олимпиаде 2014 года и т. д.

Сам Олег Шишов в сентябре 2016 года был приговорен Куйбышевским районным судом Омска к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В конце марта 2017 года он вышел на свободу по УДО.

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