13 ноября
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Уральские светильники опробуют на омичах

Главная Экономика
Омск
13:54 13 Ноября 2019
тест, свет, производство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новые уличные светильники будут протестированы в Омске. Их образцы выпустил холдинг «Швабе», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о диодном консольном уличном светильнике ДКУ 5, разработанном «Уральским оптико-механическим заводом» (УОМЗ). На улицах Омска установят 20 таких светильников. Анализ их работы продлится около месяца.

«В нем использовали светодиоды со степенью светоотдачи 200-210 Лм/Вт. В отличие от предыдущих моделей линейки, в которых этот показатель достигал 140-150 Лм/Вт, при одинаковом потреблении энергии новинка обеспечит более качественное освещение», - описывает новое изделие сайт холдинга, входящего в госкорпорацию «Ростех».

Серийное производство светильников УОМЗ в случае положительного результата тестирования готово освоить в начале следующего года.

Фото: сайт холдинга «Швабе»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Омска: Экс-владелец омского «Мостовика» признан банкротом

Экс-владелец омского «Мостовика» признан банкротом

13 Ноября 2019 г.
Иск в омский арбитраж подавали налоговики
Новости Омска: Конкуренция в Омской области не имеет себе равных

Конкуренция в Омской области не имеет себе равных

12 Ноября 2019 г.
Сибирский регион оказался на первом месте в рейтинге РАНХиГС
Новости Омска: Начинаются выплаты вкладчикам омского «Эксперт Банка»

Начинаются выплаты вкладчикам омского «Эксперт Банка»

11 Ноября 2019 г.
Они могут получить до 4,4 млрд рублей
Новости Омска: «Омсктрансмаш» изготовил «пожарные танки» по гособоронзаказу

«Омсктрансмаш» изготовил «пожарные танки» по гособоронзаказу

11 Ноября 2019 г.
Предприятие отправило партию СМП
Новости Омска: В Омске хотят вернуть Иртышу статус торгового пути

В Омске хотят вернуть Иртышу статус торгового пути

7 Ноября 2019 г.
Для перевозки грузов в Казахстан по реке необходимо провести дноуглубительные работы
Новости Омска: Омская область договорилась о сотрудничестве с «ВымпелКомом» и МГИМО

Омская область договорилась о сотрудничестве с «ВымпелКомом» и МГИМО

6 Ноября 2019 г.
Документы подписаны в рамках российско-казахстанского форума
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Александр Шлеменко заявил, что в многоквартирных домах не должны работать торговые точки и магазины, торгующие алкоголем.

Александр Шлеменко заявил, что в многоквартирных домах не должны работать торговые точки и магазины, торгующие алкоголем.

13 Ноября 2019 г.
Александр Шлеменко рассказал о том, что за последнее время дважды был на юбилеях в детских спортивно-юношеских школах...
Новости Омска: В Омске открылся центр "Эрмитаж Сибирь"

В Омске открылся центр "Эрмитаж Сибирь"

8 Ноября 2019 г.
Как рассказал Михаил Пиотровский, в центре «Эрмитаж-Сибирь» большие выставки будут сменяться каждые 6 месяцев.
Новости Омска: Главы России и Казахстана встретились в Омске

Главы России и Казахстана встретились в Омске

8 Ноября 2019 г.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поработали на форуме и посетили выставку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19