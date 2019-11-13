Уральские светильники опробуют на омичах

Новые уличные светильники будут протестированы в Омске. Их образцы выпустил холдинг «Швабе», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о диодном консольном уличном светильнике ДКУ 5, разработанном «Уральским оптико-механическим заводом» (УОМЗ). На улицах Омска установят 20 таких светильников. Анализ их работы продлится около месяца.

«В нем использовали светодиоды со степенью светоотдачи 200-210 Лм/Вт. В отличие от предыдущих моделей линейки, в которых этот показатель достигал 140-150 Лм/Вт, при одинаковом потреблении энергии новинка обеспечит более качественное освещение», - описывает новое изделие сайт холдинга, входящего в госкорпорацию «Ростех».

Серийное производство светильников УОМЗ в случае положительного результата тестирования готово освоить в начале следующего года.

Фото: сайт холдинга «Швабе»