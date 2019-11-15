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На финансовом рынке в Сибири находят всё больше нелегалов

Главная Экономика
Омск
09:42 15 Ноября 2019
нелегалы, кредиты, банк
Автор: Sibnovosti.ru
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В третьем квартале 2019 года значительно выросло число выявленных в Сибири нелегальных участников финансового рынка. Об этом свидетельствуют данные Сибирского ГУ Банка России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По сравнению со вторым кварталом количество выявленных нелегальных участников финансового рынка выросло на 20%. С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом регионе Сибири. Они позволяют комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах», – отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.

Всего на территории Сибирского федерального округа, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятия, в третьем квартале раскрыта деятельность 166 таких структур. Свыше 80% из них занимались незаконной выдачей потребительских займов населению. 17 компаний вели незаконную ломбардную деятельность. В Омской области и Республике Хакасия были обнаружены фирмы, в деятельности которых замечены признаки финансовой пирамиды.

Фото: pixabay.com

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