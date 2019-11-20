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Кредит в банке Тинькофф

Главная Экономика
Омск
07:59 20 Ноября 2019
деньги, финансы, банк, кредиты
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Вы столкнулись со сложной жизненной ситуацией и вам срочно необходима крупная сумма денег? Вы в растерянности и не знаете, у кого можно ее занять? Не стоит отчаиваться, ведь вы всегда можете взять кредит наличными в день обращения по паспорту в банке Тинькофф. Вас не попросят предоставлять справку о доходе или другие документы, кроме паспорта, для получения денег в размере до 2 000 000 рублей. 

Если вас такая сумма не устраивает, и вы хотите взять более крупный кредит, вам стоит рассмотреть услугу получение кредита под залог недвижимости. Это выгодная услуга от банка Тинькофф. 

Кредит под залог квартиры 

Банк предлагает своим клиентам оформить кредит под залог недвижимости. В данном случае сумма кредитования может составить 15 000 000 рублей. 

Для того чтобы оформить кредит вам не придется делать ничего сложного. Банк не потребует от вас справки о доходах, а также ненужно переоформлять свою недвижимость на банк. Недвижимость и дальше остается в вашей собственности, и вы продолжаете дальше в ней проживать. 
Оформление кредита не займет много времени, и вы получите желаемую сумму денег на следующий день. Сотрудник банка уже на следующий день привезёт вам карту, на которую будет переведена полная сумма кредита. 

Преимущества оформления кредита под залог квартиры: 

  1. Ваша заявка будет одобрена в тот день, когда вы оставите заявку. 
  2. Квартира остаётся в вашей собственности. Смена собственника не потребуется. Также не потребуется аннулировать прописку или регистрацию. 
  3. Сумма кредитования может достигать 15 000 000 рублей, при этом процентная ставка составит всего 9%. 
  4. Вам не нужно будет предоставлять справку о доходах, потребуется только паспорт гражданина страны, а также СНИЛС.

К заемщику предъявляются некоторые требования, они следующие: 

  • Возраст не менее 18 лет и не более 70 лет на момент окончания действования договора. 
  • Заемщик должен быть гражданином РФ. Должна быть постоянна или временная регистрация на территории РФ, 
  • Не обязательно быть собственником имущества, которое оставляется в залог.

Имущество, под которое берётся в залог, должно находиться в многоквартирном доме на территории РФ. Тинькофф – это надежный банк, который уже не первый год предоставляет кредиты населению на выгодных условиях с выгодными процентными ставками. Если у вас остались вопросы, свяжитесь с менеджером банка. 

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