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Эксперт: Создание альтернативы системе SWIFT не подлежит сомнению

Главная Экономика
Омск
11:48 20 Ноября 2019
финансы, система, банки, эксперты, мнение
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Россия и Китай продолжают работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT, которая снизит возможность санкций со стороны США и стран Запада.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа отметил, что интерес к альтернативе системы SWIFT могут проявить не только страны объединения BRICS.

«То, что альтернатива SWIFT будет создана, не подлежит сомнению. Сейчас это даже не вопрос экономистов, а специалистов в области информационных технологий. Как только будет решен вопрос с подключением российской системы передачи финансовых сообщений (СПФС) к Трансграничной межбанковской платежной системе Китая и  система начнет функционировать, интерес к ней проявит Индия. Естественно, новая площадка будет востребована, но нужно понимать, что подобные системы не осуществляют расчеты, а дают команды банкам на осуществление платежей», - рассказал Михаил Беляев.

По мнению эксперта РИСИ, продолжение существования в системе SWIFT несет потенциальную угрозу для национальных банков.

«Несмотря на то, что SWIFT по статусу является бельгийской, а не американской системой, всегда сохраняется риск, что система будет использована для применения санкций. Думаю, что после появления альтернативной системы часть товарной сферы  откажется от SWIFT. Переход на альтернативу рассчитан на растущие и быстро растущие экономики», - отметил Михаил Беляев.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

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