Реконструкция трассы у новосибирского аэропорта начнется в 2023 году

Строительно-монтажные работы на участке трассы «Иртыш» от пересечения с Северным обходом Новосибирска до кольцевого пересечения с Толмачевским шоссе стартуют в 2023 году. О подробностях проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проектные решения разрабатывает ФКУ «Сибуправтодор». Проектирование продлится до марта 2021 года.

По данным учреждения, участок протяженностью 20 км планируется расширить с двух до четырех, а на подъезде к Новосибирску (около 8 км) – до шести полос движения с разделением встречных потоков. Всего предполагается возвести три транспортных развязки. Одна из них, предположительно, будет трехуровневой. Она заменит «толмачевское кольцо» и обеспечит выезды на ул. Станционную, Толмачевское шоссе и проспект Мозжерина. Кроме того, будут построены мост через реку Чик и два путепровода через автодорогу.

«Объект Р-254 «Иртыш» км 1422-1442 станет продолжением реконструкции на км 1392-1422, которую «Сибуправтодор» ведет с 2014 года… Работы на финишном этапе (км 1392-1406) подходят к концу и будут завершены в 2020 году», - отметили в учреждении.

Как сообщали Sibnovosti.ru, вопросы реконструкции губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с представителями федеральной власти в рамках международного форума «Транспорт России» в Москве.

Фото: сайт ФКУ «Сибуправтодор»