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Эксперт: «Самый главный и непонятный вопрос: что будет с Apple?»

Главная Экономика
Омск
05:09 6 Декабря 2019
тв, технологии, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральный закон, предусматривающий предустановку российского программного обеспечения на мобильные устройства, компьютеры и телевизоры (с функцией Smart TV) вступит в силу 1 июля 2020 года.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа руководитель Агентства Кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц отметил, что к закону есть несколько вопросов.

«Во-первых, самый главный и непонятный пока вопрос: что будет с Apple? Предустановка отечественного программного обеспечения на айфонах невозможна. Будет ли компания работать вне закона, учитывая небольшой для нее объем российского рынка? Сделают ли для нее исключение, и если да, в чем тогда смысл закона? Это сложный идеологический вопрос, не только коммерческий. Скоро увидим, в какую сторону все повернется. Можем, конечно, потерять крупных игроков на своем рынке, и это серьезный риск для потребителей.

Во-вторых, пока еще не определено самое важное – состав приложений и в принципе порядок реального воплощения закона в жизнь. Предполагается, что правительство сформулирует это только 1 июня 2020, то есть, многое еще может измениться. Кстати, ранее Минкомсвязи само не поддержало законопроект, указав, что инициатива идет вразрез с договором о Евразийском экономическом союзе (ЕЭС) и представленные в ней требования могут нарушить принципы конкуренции ЕЭС, а ассортимент товаров на рынке сократится в ущерб пользователям», - отметил Евгений Лифшиц.

Руководитель Агентства Кибербезопасности считает, что закон в перспективе может  усилить интерес Китая к российскому рынку.

«В перспективе возможно усиление интереса Китая и попадание в список предустановленного ПО китайских приложений по договоренности. Ранее уже был прецедент, что в телефонах Huawei, продающихся на территории РФ, были предустановлены программы VK, «Яндекс. Поиск», мобильное приложение Сбербанка и прочий отечественный софт. К чему это приведет для рынка: закон, по сути, даст преференции отдельным игрокам, которые и так занимают большую долю рынка. Но, конечно не стоит ожидать какой-то эволюции российского ПО и устранения его проблем, так как для этого нужны совсем другие вещи. А так как получается, сначала всех обяжут пользоваться Авророй и Спутником, а потом в статистику напишут о небывалом росте их популярности в России», - высказался Евгений Лифшиц.

По мнению эксперта, еще один сложный вопрос – что именно и чем будут замещать иностранное программное обеспечение.

«Пока это не определено, но ранее в прессе появлялся вполне реалистичный перечень: «Яндекс. Браузер», «Спутник», «Рамблер», Mail.Ru, «Яндекс. Карты», «2ГИС», «ВКонтакте», «Яндекс. Музыка» и Kinopoisk. А еще ICQ, который «обладает уникальными технологиями и его целесообразно поддержать со стороны государства, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», что, конечно, звучит немного диковато в 2019 году. Все «импортозаместить» невозможно: на текущий момент, по некоторым оценкам, замещение возможно лишь для 25% приложений максимум, так как  код закрыт, а налаженные регулярные обновления постоянно изменяют актуальность ПО. Кстати, все сконцентрированы на смартфонах в связи с этим законом, но напомним также, что закон покрывает также компьютеры и «умные» телевизоры, продающиеся на территории России. Вообще непонятно, что это значит, Windows или Office тоже будут импортозамещать? Еще, конечно, смешной момент, что мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры используют не только физические, но и юридические лица, на которых не распространяется закон «О защите прав потребителей», что с этим будут делать? Пока непонятно, ждем конкретики.

Напоследок хотелось бы отметить, что закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, а с 1 января актуален другой закон, по которому таможенный лимит с 1 января уменьшается до 200 евро. Таким образом, времени у желающих приобрести себе без пошлины смартфон без предустановленного «Яндекса» осталось пара недель», - отметил Евгений Лифшиц.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

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