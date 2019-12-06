Эксперт: Зарубежный рынок дает 60% доходов российских компаний-разработчиков программного обеспечения

Зарубежный рынок дает 60% доходов российских компаний-разработчиков программного обеспечения, заявил президент объединения «РУССОФТ» Валентин Макаров в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

По словам Валентина Макарова, большинство участников ассоциации «РУССФОТ» – российские компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения – ориентируются в своих планах по дальнейшему развитию бизнеса на экспорт, в том числе из-за недостаточного объема спроса на внутреннем рынке.

«Недостаточный спрос на российском рынке связан с двумя факторами. Первый – слишком малый (по мировым масштабам) объем внутреннего рынка. Второй фактор – излишне высокая доля государства на рынке. Требование добиться 50%-ной гражданской продукции для предприятий оборонно-промышленного комплекса на практике приводит к вытеснению государственными корпорациями частного бизнеса, поскольку до 70% внутреннего рынка так или иначе связано с государством. Они имеют сильные административные рычаги для вытеснения частных конкурентов. Куда бедному частному бизнесу податься? За границу или в субконтрактинг с минимальной маржой к госкорпорациям», - рассказал Валентин Макаров.

По мнению президента объединения «РУССОФТ» много нюансов предстоит отработать в ближайшее время и создателям закона о предустановке российского программного на мобильные устройства, компьютеры и телевизоры.

«Думаю, что критичным вопросом для эффективного применения закона является согласование ценообразования с дистрибьюторами «сложных устройств». Если государство не предпримет мер для сдерживания цен на «сложные приборы» с предустановленным российским ПО, то цены на эти устройства вырастут. Это приведет к массовому недовольству пользователей, чем воспользуются противники закона. Это плохой, социально-опасный сценарий.

Если государство простимулирует появление рыночных инструментов снижения цены предустановки российского ПО, то повышение цен не будет значительным, а российские разработчики начнут получать ранее недополученные средства для развития. Минус и плюс уравновесят друг друга. Потом о небольшом повышении цены забудут, а плюс в виде роста оборотов российских компаний останется.

Что можно сделать для сдерживания цен? Можно не создавать новый реестр мобильных приложений, а использовать уже существующий реестр отечественного ПО. Но этот реестр надо превратить из информационного массива с названиями приложений – в маркет-плейс, где дистрибьюторы смогут гарантированно и безопасно скачивать приложения, тестировать их и потом устанавливать на «сложные устройства». Бизнес сделает сам этот маркет-плейс, только помогите ему с инструментом дешевого финансирования для заполнения маркет-плейса. Например, поддержите лизинг», - отметил Валентин Макаров.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа