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Три сибирских региона получат средства на реконструкцию учреждений культуры

Главная Экономика
Омск
17:11 9 Декабря 2019
реконструкция, бюджет, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство РФ выделит 3,5 млрд руб. ряду российских регионов на реновацию местных учреждений культуры. В перечне объектов, указанных в соответствующем распоряжении, три сибирских, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Средства запланированы в федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Наибольшая сумма, следует из пояснения на сайте правительства РФ, приходится на 2022 год – 2,12 млрд руб. Так, в 2022 году Алтайский край получит 110,3 млн руб. на реставрацию и модернизацию здания Алтайского государственного краеведческого музея в Барнауле.

110,8 млн руб. пойдет из федерального бюджета на реновацию культурно-досугового центра «Север» в омском городе Таре. Здание было построено в 1971 году. По данным портала правительства Омской области, реновация включит ремонт кровли и фасада, внутренних и наружных инженерных сетей, интерьеров, оснащение новым оборудованием. В «Севере» появится отдельный, помимо уже существующего, кинозал на 108 мест.

Наконец, Новосибирская область получит в 2022 году 81,4 млн руб. на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер», где предполагается разместить Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.

Фото: портал правительства Омской области

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