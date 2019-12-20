В Омске модернизируют пригородный вокзал

В Омске в 2020 году будет модернизирован железнодорожный вокзал пригородного направления. «Омск-пригород» выделит на работы 35 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта «Омск Здесь», планируется установить в кассовом зале здания современное электронное табло, заменить кресла в залах ожидания. Кроме того, будет приобретено дополнительное досмотровое оборудование.

Пригородный вокзал Омска был построен в 2004 году. Это двухэтажное здание с крытым пешеходным переходом через железнодорожные пути. Переход связывает между собой здание вокзала, посадочные платформы и привокзальную площадь.