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В Омске модернизируют пригородный вокзал

Главная Экономика
Омск
09:16 20 Декабря 2019
вокзал, модернизация, средства
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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В Омске в 2020 году будет модернизирован железнодорожный вокзал пригородного направления. «Омск-пригород» выделит на работы 35 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта «Омск Здесь», планируется установить в кассовом зале здания современное электронное табло, заменить кресла в залах ожидания. Кроме того, будет приобретено дополнительное досмотровое оборудование.

Пригородный вокзал Омска был построен в 2004 году. Это двухэтажное здание с крытым пешеходным переходом через железнодорожные пути. Переход связывает между собой здание вокзала, посадочные платформы и привокзальную площадь.

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