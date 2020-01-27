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Объем строительство жилья в Омске превысит 400 тыс. кв. метров

Главная Экономика
Омск
16:00 27 Января 2020
строительство, жилье, план
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске в этом году будет построено более 400 тыс. кв. м жилья. О перспективах строительства в городе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В соответствии с планом по вводу в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Омской области и города Омска в 2019-2024 годах, утвержденным губернатором Омской области, в текущем году на территории города Омска планируется ввести более 400 тыс. кв. м жилья», - заявил вице-мэр, директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Губин.

По данным официального портала городской администрации, в 2019 году на территории города ввели в строй 308,7 тыс. кв. м жилья. Из этого объема 221,5 тыс. кв. м пришлось на многоквартирные дома.

«В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году на территории Омской области был запланирован ввод в эксплуатацию 509 тыс. кв. м. жилья. По итогам 2019 года на территории Омской области введено в эксплуатацию 540,9 тыс. кв. м. жилья (103,6% к аналогичному периоду 2018 года или 106,3% от планового показателя)», - говорится н сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото: сайт министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области

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