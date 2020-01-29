Омичи протестируют уральский трамвай

В конце этой недели в Омске начнется тестирование трамвая «Спектр». Оно продлится около двух месяцев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Трамвай «Спектр» модели 71-407 выпущен на екатеринбургском заводе «Уралтрансмаш». 26 января его доставили в Омск.

«В течение двух месяцев мы будем тестировать трамвай на разных маршрутах Тестирование проводится в рамках подготовки к участию в федеральных программах по приобретению экологически чистого транспорта», - приводит официальный портал мэрии Омска комментарий директора муниципального департамента транспорта Александра Вялкова.

По данным городской администрации, «Спектр» имеет низкий пол в средней части (39% от общего пола салона).

В мае прошлого года «Уралтрансмаш» сообщал о том, что казанское МУП «Метроэлектротранс» закупило у завода 10 односекционных четырехосных вагонов модели 71-407 на сумму 205 млн руб.

Фото: сайт АО «Уралтрансмаш»