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Омская область заказала «Кировцы»

Главная Экономика
Омск
13:32 31 Января 2020
завод, поставки, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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Омские хозяйства получат санкт-петербургские трактора со скидкой. Соглашение об этом министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа подписал с руководством АО «Петербургского тракторного завода» (ПТЗ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соглашение стороны заключили на международной выставке технологий для животноводства и полевого кормопроизводства «Агрос 2020». Она проходит в Москве. Речь в документе идет о поставке в Омскую область не менее 50 тракторов мощностью не менее 390 л. с. со скидкой 10%.

«В свою очередь Омская область рассматривает возможность субсидирования затраты на данную технику в размере 20%...», - отмечает портал правительства региона.

По данным областных властей, планы сельскохозяйственного производства Омской области предусматривают ежегодный ввод в оборот не менее 30 тыс. га пашни. Результат 2019 года - 29 тыс. га.

ПТЗ входит в группу ОАО «Кировский завод». В настоящее время он серийно производит восемь модификаций сельскохозяйственных тракторов «Кировец» модернизированной серий К-744Р мощностью от 300 до 450 л. с., одну модель сельскохозяйственных тракторов серии К-4 мощностью 240 л. с.

Фото: страница АО «Петербургский тракторный завод» в соцсети «ВКонтакте»

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