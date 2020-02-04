Газификацию омского севера могут заменить электрификацией

Власти Омской области считают целесообразным перевести на использование электроэнергии потребителей газа на севере региона. Так, считают они, можно будет избежать проблем со снабжением топливом в ряде районов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Предложение прозвучало в ходе внеочередного заседания областной комиссии по ЧС в Таре. В нем приняли участие, в частности, главы Тарского, Знаменского и Тевризского районов региона. Решение провести совещание было принято после очередной аварии в системе снабжения газом на севере Омской области. Как писали Sibnovosti.ru, в конце января почти 200 домов остались без топлива.

«Заместитель министра энергетики и ЖКК Дмитрий Кобзев считает одним из оптимальных вариантов решения проблемы перевод абонентов, использующих газ для отопления, на электроотопление. Данная мера – электротермия – потребует переоборудования электросетей», - говорится в сообщении портала правительства области по итогам совещания.

Сегодня обсуждение проблемы должно продолжиться с участием руководства ОАО «Тевризнефтегаз», занимающегося разработкой Тевризского газоконденсатного месторождения.

Фото: pixabay.com