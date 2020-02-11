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Курсы пчеловодства открыли в Омске

Главная Экономика
Омск
15:36 11 Февраля 2020
школа, специалисты, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске открылась школа для пчеловодов. Она начала работу в региональном бизнес-инкубаторе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Основной целью школы является привлечение молодых специалистов в отрасль и популяризация меда как продукта здорового питания. Идея создания школы была выдвинута профессиональным сообществом на втором международном научном форуме по пчеловодству в Омске. Он прошел в январе.

«Занятия проводятся два раза в неделю и рассчитаны на начинающих пчеловодов, которые узнают об устройстве ульев, содержании пчел, профилактике болезней пчел и лечении, а также о таком полезном продукте как мед», - говорится на портале правительства Омской области.

В регионе официально зарегистрировано 22 тыс. пчелосемей, говорил на открытии форума министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. Объем производства легальных предприятий составляет 580 т.

Фото: портал правительства Омской области

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