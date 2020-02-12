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Московские трамваи в Омске ждут в марте

Главная Экономика
Омск
08:20 12 Февраля 2020
трамвай, москва, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
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Трамваи, списанные «Мосгортрансом», должны быть доставлены в Омск в марте этого года. Это 10 вагонов типа КТМ 71-619А, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящей поставке 10 вагонов выпуска 2007-2009 годов стало известно в мае прошлого года. Они достанутся омскому МП «Электрический транспорт» бесплатно, но необходимы затраты на перевозку и разгрузку.

Подрядчика выберут на аукционе. Он назначен на 21 февраля. По данным сайта «Омск Здесь», доставка обойдется Омску в 4,9 млн руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, вторая жизнь московских трамваев в Сибири – это устоявшаяся практика. Так, в марте 2019 года стало известно о том, что Томску будут переданы 10 трамвайных вагонов, списанных «Мосгортрансом». В конце апреля власти Кузбасса объявили о том, что Москва безвозмездно отправит региону 30 трамваев из московского депо.

В настоящее время в Омске проходит тестирование трамвай «Спектр» модели 71-407, выпущенный на екатеринбургском заводе «Уралтрансмаш». Его доставили в город в конце января.

Фото: сайт ГУП «Мосгортранс»

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