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Уборку дорог в Омске передают частным компаниям

Главная Экономика
Омск
11:12 13 Февраля 2020
снег, улица, уборка
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Омска передает уборку улиц частным компаниям. ООО «Альянс строй» займется уборкой ул. Герцена, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подрядчик отобран по итогам аукциона. Контракт объемом 9,1 млн руб. будет действовать до 31 марта. В ведении компании находится участок ул. Герцена от ул. Интернациональной до ул. 36-й Северной.

«Компании поручат очистку от снега и наледи проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта, а также уборку вручную барьеров и ограждений, вывоз снега, обработку дороги песком и противогололедным минеральным концентратом «Галит». Во избежание пробок в утренние часы пик все работы должны производиться до 8:00», - отмечает сайт «Омск Здесь».

Подрядчиков ищут также для уборки ул. 2-й Амурской, 24-й Северной и Орджоникидзе. Начальная цена контракта в этом случае составляет 21,3 млн руб. Ранее сообщалось, что мэрия Омска получила представление прокуратуры за плохую уборку дорог.

Фото: официальный портал мэрии Омска

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