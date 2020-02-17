Рейс «ЮВТ-Аэро» свяжет Омск с Горно-Алтайском

В мае 2020 года в расписании омского аэропорта впервые появится рейс в Горно-Алтайск. Его будет выполнять авиакомпания «ЮВТ-Аэро», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы в январе добавили рейс в Новокузнецк - это горнолыжный курорт Шерегеш. Летом в этом направлении перелетов не будет, это же зимний курорт, поэтому мы открываем в мае рейс в Горно-Алтайск авиакомпании «ЮВТ-Аэро», - сказал ТАСС начальник управления транспорта министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Алексей Лазуткин.

Речь идет о рейсе, выполнение которого субсидируется из областного бюджета. По словам Алексея Лазуткина, регион планирует запустить также рейс из Омска в Барнаул, но пока это направление не получило одобрения Росавиации. В начале мая планируется подать заявку на его открытие.

Как писали Sibnovosti.ru, авиакомпания СиЛА до конца 2020 года планирует обслуживать маршрут из Красноярска в Горно-Алтайск на воздушных судах L-410 или Ан-28 четыре раза в неделю.

Фото: сайт авиакомпании «ЮВТ-Аэро»