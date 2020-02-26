В Омской области стало больше миллиардеров

Налоговая служба Омской области опубликовала итоги декларационной кампании 2018 года – сведения о своих доходах отправили более 140 тысяч жителей региона.

По данным УФНС, в Омской области проживает 10,5 тысяч миллионеров. Они задекларировали доходы от 1 до 10 млн рублей. Число людей, чьи денежные поступления составили от 10 до 500 млн рублей, сильно меньше – 434 человека. Также в Омской области зарегистрировано семь миллиардеров.

«У семи человек доход в 2018 году составил 1 млрд рублей и более, двое из них получили доход на рынке ценных бумаг, а пять налогоплательщиков – индивидуальные предприниматели. Самый крупный доход в 2018 году - 6 млрд рублей», - сообщили в ведомстве.

Миллиардеры в Омской области занимаются сельскохозяйственным бизнесом, в том числе оптовой торговлей зерном, мясом и другими продуктами.

Добавим, что в регионе уже стартовала декларационная кампания-2019 – жители должны отчитаться о доходах за прошлый год в налоговую службу.