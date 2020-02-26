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С должников Томской области взыскали 5,5 млрд рублей

Главная Экономика
Омск
12:27 26 Февраля 2020
кредиты, омск, долги, долг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С жителей Томской области в 2019 году принудительно взыскали 5,5 млрд рублей. Сумма приблизительно равна показателям 2018-го года, однако число должников выросло на 12,5 тысяч. Такие данные приводят в УФССП по региону.

«Согласно статистике, задолженность граждан перед кредитными организациями в денежном выражении составляет почти треть всех видов взыскиваемых долгов (29% от общей суммы задолженности)», - отметили в ведомстве.

По информации судебных приставов, в Томской области за три последних года количество задолжавших банкам по кредитам увеличилось более чем в два раза. Но средняя сумма становится меньше – если в 2017 году этот показатель был на уровне 200 тысяч рублей, то в 2019-м – 130 тысяч рублей.

Приставы отмечают, что у некоторых жителей Томской области взыскать долги невозможно, в том числе из-за отсутствия имущества.

«Несмотря на это, приставам удается обеспечивать рост взыскания денежных средств по кредитам. Так, в 2017 году с граждан-должников было взыскано 944 млн рублей, в 2018 – 1,1 млрд рублей, в 2019 – 1,3 млрд рублей», - добавили в ведомстве.

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