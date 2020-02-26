С должников Томской области взыскали 5,5 млрд рублей

С жителей Томской области в 2019 году принудительно взыскали 5,5 млрд рублей. Сумма приблизительно равна показателям 2018-го года, однако число должников выросло на 12,5 тысяч. Такие данные приводят в УФССП по региону.

«Согласно статистике, задолженность граждан перед кредитными организациями в денежном выражении составляет почти треть всех видов взыскиваемых долгов (29% от общей суммы задолженности)», - отметили в ведомстве.

По информации судебных приставов, в Томской области за три последних года количество задолжавших банкам по кредитам увеличилось более чем в два раза. Но средняя сумма становится меньше – если в 2017 году этот показатель был на уровне 200 тысяч рублей, то в 2019-м – 130 тысяч рублей.

Приставы отмечают, что у некоторых жителей Томской области взыскать долги невозможно, в том числе из-за отсутствия имущества.