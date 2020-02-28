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Эксперт: Необходимо стимулировать участие российских специалистов в международных проектах с открытым кодом

Главная Экономика
Омск
12:20 28 Февраля 2020
экспертиза, технологии, россия, мнение
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Президент объединения «РУССОФТ» Валентин Макаров в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа сказал, что для стимулирования разработки, производства и внедрения российских цифровых продуктов необходимо принятие нескольких мер по развитию ИТ-индустрии.

«Члены ассоциации «РУССОФТ», куда входит 166 компаний, составили пакет предложений по содействию, которое могло бы предпринять государство для развития отрасли. Например, одной из общих мер стало бы раздельное финансирование госпредприятий, когда часть финансирования переводить на спецсчет. Средства с этого спецсчета можно было бы тратить только на отечественные «цифровые» (хайтек)  продукты производства частных российских компаний. Особого внимания государства заслуживает и развитие независимых платформенных решений на базе системного программного обеспечения и технологически независимых сред программирования и инструментов программной инженерии, в том числе – с использованием открытого (свободного) программного обеспечения. Необходимо и стимулировать участие российских специалистов в международных проектах с открытым кодом, что позволит не только создавать основу для дальнейшего создания российских продуктов мирового уровня на основе такого открытого кода, но и готовить российских специалистов высшего класса в высоко-конкурентной международной среде», - рассказал Валентин Макаров.

По мнению президента объединения «РУССОФТ» среди конкретных предложений члены ассоциации назвали снижение налоговой нагрузки, меры по поддержке экспорта и импортозамещению, подготовке  ИТ-кадров.

«Члены ассоциации также считают, что необходимо и целесообразно вовлекать организованный ИТ-бизнес в законотворческий процесс, происходящий в органах законодательной власти, в министерствах и ведомствах. Ведь такое вовлечение способно определять эффективность принятых законов», - отметил Валентин Макаров.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

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