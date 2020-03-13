Омские власти рассчитывают на финансирование строительства гидроузла на Иртыше в 2020 году

Правительство Омской области обратилось к федеральным властям с просьбой о финансировании строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше с 2020 года. Перспективы проекта губернатор Александр Бурков обсудил с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным минприроды РФ, завершение строительства гидроузла предполагается в два этапа. В первый включено строительство левобережной земляной плотины, левобережной бетонной водосливной плотины, центральной земляной плотины, судоходного шлюза. Срок ввода в эксплуатацию объекта – 2023 год. На завершение первого этапа необходимо 4,28 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, Красногорский водоподъемный гидроузел возводится на 1813-м км от устья Иртыша возле села Красная Горка Омской области. По расчетам проектировщиков, плотина гарантирует надежное водоснабжение Омска и улучшит условия навигации на Иртыше. Строительство должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году, но из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО «Мостовик» его заморозили. Готовность объекта составляет 52%. В марте 2019 года полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил о том, что проект Красногорского гидроузла может пройти новую экспертизу, касающуюся целесообразности его строительства.