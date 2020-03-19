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Для строительства «Арены Омск» заключат концессионное соглашение

Главная Экономика
Омск
17:43 19 Марта 2020
арена, чемпионат мира, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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«Арена Омск» будет построена на условиях концессии. Ледовый дворец должен быть создан к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года (МЧМ-2023), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

МЧМ-2023 пройдет в двух сибирских городах – Новосибирске и Омске. Сегодня в Омске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к его проведению в этом городе. В ходе него было объявлено о том, что в ближайшее время планируется заключение концессионного соглашения между правительством Омской области и ООО «Арена», учрежденным ПАО «Газпром нефть» совместно с ассоциацией «Хоккейный клуб «Авангард».

«В соответствии с условиями концессионного соглашения финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов и денежных средств частного инвестора, участие в софинансировании со стороны которого будет принято в сопоставимом размере. При этом МСК «Арена» будет передан в собственность Омской области», - процитировал портал правительства региона министра спорта области Дмитрия Крикорьянца.

В июне прошлого года сообщалось, что строительство «Арены Омск» обойдется примерно в 10 млрд руб. В начале марта Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проектную документацию.

Фото: сайт «Арены Омск»

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