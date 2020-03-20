Омским «земским» врачам и фельдшерам повысили выплаты

В Омской области увеличили разовые выплаты врачам и фельдшерам, уезжающим работать за пределы областного центра. Соответствующие изменения внесены в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Теперь врачи будут получать 1,5 млн руб., а земские фельдшеры – 750 тыс. руб. До последнего времени выплаты составляли 1 млн и 500 тыс. руб.

«Мы рассчитываем привлечь новые медицинские кадры, которых нам очень сильно не хватает в селах. Нам требуется как минимум 181 человек в ФАПы... Рассчитываем, что эта мера позволит в течение этого года увеличить количество работников и обеспечить качество и доступность медицинской помощи», - процитировал портал правительства Омской области министра здравоохранения Дмитрия Вьюшкова.

Речь идет о медиках, которые устраиваются на работу в больницы и ФАПы, расположенные на расстоянии свыше 100 км от областного центра. По данным региональных властей, за период действия программы «Земский доктор» выплаты в Омской области получили 499 врачей, в рамках программы «Земский фельдшер» - 46 фельдшеров.

Фото: портал правительства Омской области