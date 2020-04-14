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Омский ураган оценили в 165 млн рублей

Главная Экономика
Омск
15:54 14 Апреля 2020
шторм, ущерб, скорость
Автор: Sibnovosti.ru
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Шторм, обрушившийся на Омскую область в начале апреля, нанес ущерб в размере примерно 165 млн руб. О результатах подсчета сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Штормовой ветер нанес удар по региону 7 и 8 апреля. Его скорость достигала 31 м/с. Тогда пострадало более 200 населенных пунктов,   была частично нарушена жизнедеятельность свыше 98 тыс. человек. Последствия разгула стихии обсудили на селекторном совещании в правительстве региона.

Из общей суммы ущерба 57,3 млн руб. пришлось на учреждения образования. 27,7 млн руб. – на жилые помещения. В 36,2 млн руб. оценен урон, который понесло сельское хозяйство.

«Сейчас не просто надо тратить деньги на восстановление, а надо спросить с подрядных организаций, которые строили и ремонтировали эти объекты, смотреть их гарантийные обязательства по договорам. Если у кого-то улетела новая крыша со школы, другого социального объекта, то здесь вопрос еще к тому, кто контролировал это строительство и как принимал. Это тоже надо учитывать. А не так, чтобы мы опять взяли на региональный и районный бюджет всю финансовую нагрузку. Пускай еще берут и те организации, которые некачественно выполняли эти работы», - процитировал губернатора Александра Буркова портал правительства Омской области.

По данным региональных властей, наиболее пострадали от урагана объекты в Омске, а также в Азовском, Павлоградском, Шербакульском и Омском районах области.

Фото: портал правительства Омской области

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