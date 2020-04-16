16 апреля
Омск
погода -1 °C
73.71
 
€ 80.67
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В Омске построят новые очистные сооружения

Главная Экономика
Омск
08:21 16 Апреля 2020
строительство, река, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Вода в реке Оми в черте Омска станет чище. В городе построят новые очистные сооружения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Контракт на проектирование и строительство на сумму более 44 млн руб. мэрия Омска заключила с ООО «Строитель». Официальное название объекта - «Реконструкция ливневой канализации со строительством локальных очистных сооружений на водовыпуске в створе улицы Б. Хмельницкого к западу от автодорожного моста через реку Омь».

«Системой предусмотрена очистка талых и дождевых вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения с дальнейшим обеззараживанием на станции дезинфекции сточных вод», - отмечает официальный портал городской администрации.

Согласно условиям контракта, подрядчик выполнит работы до конца сентября 2020 года.

Фото: страница мэрии Омска в соцсети Facebook

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Омска: Омский ураган оценили в 165 млн рублей

Омский ураган оценили в 165 млн рублей

14 Апреля 2020 г.
Названа предварительная сумма понесенного регионом ущерба
Новости Омска: Омским «земским» врачам и фельдшерам повысили выплаты

Омским «земским» врачам и фельдшерам повысили выплаты

20 Марта 2020 г.
ФАПам региона требуется почти 200 сотрудников
Новости Омска: Для строительства «Арены Омск» заключат концессионное соглашение

Для строительства «Арены Омск» заключат концессионное соглашение

19 Марта 2020 г.
В Омске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к МЧМ-2023
Новости Омска: Омские власти рассчитывают на финансирование строительства гидроузла на Иртыше в 2020 году

Омские власти рассчитывают на финансирование строительства гидроузла на Иртыше в 2020 году

13 Марта 2020 г.
На первый этап работ необходимо 4,28 млрд рублей
Новости Омска: С должников Томской области взыскали 5,5 млрд рублей

С должников Томской области взыскали 5,5 млрд рублей

26 Февраля 2020 г.
Это данные за прошлый год
Новости Омска: В Омской области стало больше миллиардеров

В Омской области стало больше миллиардеров

26 Февраля 2020 г.
В налоговой подвели итоги декларационной кампании
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Самоизоляцию в Омской области продлили на неделю

Самоизоляцию в Омской области продлили на неделю

13 Апреля 2020 г.
С 13 апреля разрешена работа предприятий ряд отраслей
Новости Омска: Вышла в свет книга Евгения Ковтуна «История советских лотерей (1917-1924)»

Вышла в свет книга Евгения Ковтуна «История советских лотерей (1917-1924)»

13 Апреля 2020 г.
Книга является первой в ряду будущей тетралогии Евгения Ковтуна.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19