В Омске построят новые очистные сооружения

Вода в реке Оми в черте Омска станет чище. В городе построят новые очистные сооружения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Контракт на проектирование и строительство на сумму более 44 млн руб. мэрия Омска заключила с ООО «Строитель». Официальное название объекта - «Реконструкция ливневой канализации со строительством локальных очистных сооружений на водовыпуске в створе улицы Б. Хмельницкого к западу от автодорожного моста через реку Омь».

«Системой предусмотрена очистка талых и дождевых вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения с дальнейшим обеззараживанием на станции дезинфекции сточных вод», - отмечает официальный портал городской администрации.

Согласно условиям контракта, подрядчик выполнит работы до конца сентября 2020 года.

Фото: страница мэрии Омска в соцсети Facebook