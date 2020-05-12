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В омской Восточной роще пройдет второй этап благоустройства

Главная Экономика
Омск
12:55 12 Мая 2020
благоустройство, аукцион, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Второй этап благоустройства Восточной рощи в Омске проведет ООО «А-Лига». Итоги аукциона подвели в мэрии.

Работы стартуют летом этого года. Стоимость работ в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» составит 12,4 млн руб. Как указывается в материалах аукциона, заявка «А-Лиги» была единственной. Подрядчику предстоит провести велосипедную дорожку, оборудовать сценическую площадку и велопарковки и т. д.

Первый этап благоустройства был проведен в 2019 году. Тогда, помимо прочего, были смонтированы 21 опора освещения со светильниками, уложена тротуарная плитка, открылся детский городок.

Восточная роща расположена на территории Октябрьского округа Омска. Она находится в центре жилого массива, где проживает около 30 тыс. населения и является местом общественного отдыха.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине апреля члены омского архитектурно-градостроительного совета обсудили представленные проекты благоустройства парка «Зеленый остров», территории на ул. Бударина и Театральной площади.

Фото: youtube.com

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