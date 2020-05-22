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На омские линии выйдут новые троллейбусы

Главная Экономика
Омск
15:29 22 Мая 2020
транспорт, покупки, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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До 1 ноября 2020 года мэрия Омска планирует приобрести 33 низкопольных троллейбуса. Средства город получит в виде субсидии по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

По данным официального портала мэрии Омска, город подал заявку на участие в проекте в начале года. Она заняла четвертое место

«… Мы сможем получить софинансирование - федеральную субсидию в размере 60% от стоимости транспорта. Остальные 40% погашаются на условиях лизинга. Отмечу, что сейчас в троллейбусном парке 135 машин. Износ многих из них приближается к 100%. Федеральная программа позволит нам за один год обновить четверть троллейбусного парка», - рассказала мэр Омска Оксана Фадина.

За последние два года в Омске наполовину был обновлен автобусный парк.

Фото: pixabay.com

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