Магазины в омских ТРЦ открываются при выполнении ряда условий

Завтра в Омской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры (ТРЦ). Но не в полном объеме. Там откроются торговые залы площадью менее 400 кв. м.

Решение о возобновлении работы в таком формате было принято на заседании областного оперативного штаба. Снятие ограничений коснется 4,6 тыс. объектов.

«В Омской области предприниматели должны обеспечить соблюдение ряда требований безопасности: социальное дистанцирование при условии один человек на 4 кв. м внутри торгового зала, пока ТРЦ будут работать только в будние дни до 20:00, сотрудники и посетители обязаны соблюдать масочный режим, торговые залы должны быть обработаны дезинфицирующими средствами», - перечисляются условия открытия магазинов на портале правительства Омской области.

По данным областных властей, на сегодняшний день только в восьми российских регионах сняты ограничения по работе торговых центров.

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