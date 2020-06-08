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Омская область опередила сибирские регионы по темпу роста инвестиций

Главная Экономика
Омск
13:06 8 Июня 2020
сибирь, инвестиции, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
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Омская область в 2020 году стала сибирским лидером по темпу роста инвестиций в основной капитал. Итоги инвестиционной активности в регионах в первом квартале подвели в аппарате полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло.

По данным сайта полпреда, за три первых месяца года в СФО было инвестировано 308,4 млрд руб. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2019-го. В некоторых сибирских субъектах федерации темп роста оказался значительно выше. Так, в Омской области он составил 73,7%, в Новосибирской - 20,5%, в Томской - 10,5%. При этом в среднем по России показатель инвестирования в основной капитал вырос лишь на 1,2%.

«Среди регионов Сибири традиционно самый значительный объем инвестиций в абсолютном размере в Красноярском крае, однако в текущем году показатель снизился относительно данных прошлого года», - отмечается также в сообщении на сайте полпреда.

В структуре инвестиций на собственные финансовые ресурсы организаций в СФО приходится 73%.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

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