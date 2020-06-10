Названы якорные резиденты создающейся омской ОЭЗ

Якорными резидентами создающейся в Омске особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард» будут компании «Газпромнефть – Битумные материалы», ГК «Титан» и «Основа-Холдинг». Они вложат в свои проекты, как минимум, 22 млрд руб. инвестиций.

Омская область завершает формирование заявки в минэкономразвития РФ о создании ОЭЗ. По данным портала правительства Омской области, зона будет состоять из 21 участка на двух площадках - в районе Красноярского тракта (477 га) и ул. Комбинатская (17 га). Ее развитием займется управляющая компания, учрежденная министерством имущественных отношений Омской области. По данным ЕГРЮЛ, АО «ОЭЗ промышленно-производственного типа «Авангард» с уставным капиталом в 100 млн руб. было зарегистрировано в апреле 2020 года. Его гендиректором указан Виктор Соболев.

Сформирована дорожная карта развития ОЭЗ «Авангард» до 2030 года. Для размещения в ОЭЗ уже согласовано шесть флагманских проектов в химической, нефтехимической промышленности и смежных отраслях.

Предполагается, что в июле законодательное собрание Омской области рассмотрит законопроект, касающийся создания зоны. Правительство региона предлагает, в частности, освободить ее резидентов от уплаты налога на имущество организаций на срок до 10 лет, транспортного налога – на срок до 10 лет, земельного налога – до пяти лет.

Особая экономическая зона создается на 49 лет.

Фото: портал правительства Омской области