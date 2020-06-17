Льготная ипотека в Омске будет в два раза дешевле федеральной

Антикризисная ставка в Омской области будет не 6,5 %, а 3,1%, сообщил сегодня губернатор Александр Бурков.

Ипотечную ставку снизят до такого процента за счёт средств областного бюджета, отмечает «Радио Сибирь»

Это сделает жильё для омичей более доступным и простимулирует строительную отрасль региона, сказал Бурков.

Напомним, что госпрограмма "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках.

Фото youtube.com