27 декабря
Омск
погода -16 °C
курсы валют
60.91
 
€ 63.73
18+
Сибирское агентство новостей
Омск
...

Омская мэрия заплатила за изготовление «Любочки» почти миллион рублей

Главная Культура
Омск
09:12 27 Декабря 2016
скульптура, культура, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омске продолжаются разбирательства вокруг авторских прав на известные городские скульптуры «Любочка» и «Степаныч».

Ранее стало известно, что исключительные авторские права на изображение скульптур приобрел омский бизнесмен.

Как сообщает «Радио Сибирь», заказчиком скульптур был департамент недвижимости мэрии. Причем деньги на скульптуры были перечислены с зарплат работников департамента. Вся документация по этому заказу должна храниться в архиве департамента и на заводе «Полет». Поэтому у мэрии есть возможности вернуть себе авторские права.

Индивидуальный предприниматель Роман Рудаков предъявил иски к нескольким компаниям из Омска и других городов. Правообладатель насчитал минимум пять иногородних компаний, которые нарушают авторские права, — в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Причем не все из них занимаются изготовлением сувениров. Так, питерская фирма использует образ «Степаныча» для рекламы своих услуг —канализационных работ.

Добавим, что сами скульптуры «Люба» и «Степан» находятся на балансе администрации Омска.

Фото: omskzdes.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Омска: Гоша Куценко может сыграть основателя Омска Ивана Бухгольца

Гоша Куценко может сыграть основателя Омска Ивана Бухгольца

26 Декабря 2016 г.
Съемки исторической картины стартуют 1 марта 2017 года
Новости Омска: Омский микроминиатюрист сделал новогодние маски для насекомых

Омский микроминиатюрист сделал новогодние маски для насекомых

19 Декабря 2016 г.
Размер маски зависит от насекомого
Новости Омска: Актер Омского музтеатра назван в числе лауреатов «Золотой маски»

Актер Омского музтеатра назван в числе лауреатов «Золотой маски»

14 Декабря 2016 г.
Церемония награждения состоится 19 апреля
Продвижение

Впервые омский частный театр номинирован на «Золотую маску»

30 Ноября 2016 г.
Сейчас жюри престижного театрального конкурса формирует афишу будущего фестиваля
Новости Омска: Омский дендросад станет резиденцией Деда Мороза

Омский дендросад станет резиденцией Деда Мороза

31 Октября 2016 г.
Областной дендрологический сад им. Гензе приютит у себя новогоднего волшебника.
Продвижение

Омскую крепость окончательно восстановят к Новому году

21 Октября 2016 г.
Реконструкция исторического комплекса обошлась бюджету в 500 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Жителям Омска показали полностью воссозданный Воскресенский собор

Жителям Омска показали полностью воссозданный Воскресенский собор

26 Декабря 2016 г.
В обновленном Воскресенском соборе Омска открылась выставка, подготовленная историко-краеведческим музеем и Российски...
Новости Омска: В Омске задержан пенсионер, обвиняемый в убийстве 21-летней давности

В Омске задержан пенсионер, обвиняемый в убийстве 21-летней давности

22 Декабря 2016 г.
Преступление было совершено в июле 1995 года
Новости Омска: Главам районов Омской области запретили покидать область в праздники

Главам районов Омской области запретили покидать область в праздники

26 Декабря 2016 г.
По мнению губернатора, новогодние праздники для чиновников — не повод для отдыха
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.