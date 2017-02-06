Омичи услышали «Хорошие новости из Пекина»

2 февраля в Концертном зале Омской филармонии отметили китайский Новый год. Для этого пригласили китайского дирижера Ренчанга Фу, который дирижировал новой программой Омского академического симфонического оркестра.

Маэстро выбрал «Итальянское каприччио» Чайковского и Симфонию № 8 Дворжака. Кроме того, омичи услышали четыре китайские народные пьесы: «Жасмин», «Лошадиные бега», «Мелодия фиолетового бамбука», а также «Хорошие новости из Пекина», в честь которой названа концертная программа.

Перед началом концерта для омичей организовали мастер-класс по китайской каллиграфии и изготовлению красных новогодних поздравительных открыток. Зрителей также ожидала интерактивная программа, подготовленная студентами кафедры восточных языков Омского государственного педагогического университета и Образцовым ансамблем танца «Золотой дракон».

Добавим, что в 2017 году китайский Новый год начался 28 января и продлится до 15 февраля 2018 года. Весь этот период пройдет под знаком Красного Огненного Петуха.