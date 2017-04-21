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Четыре сибирских театра получили «Золотую маску»

Главная Культура
Омск
06:37 21 Апреля 2017
общество, культура, музыка, фестивали
Источник: Новости здесь
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Национальный театральный фестиваль «Золотая маска» в 23-й раз подвел итоги. Призы получили четыре сибирских театра.

Лучшим спектаклем в номинации «Эксперимент» стала «Снегурочка» новосибирского «Старого дома» (режиссер — Галина Пьянова, композитор — Александр Маноцков). Постановка также получила премию за лучшую работу художника по костюмам (Елена Турчанинова) в музыкальном театре.

Жюри драматического театра из 17 человек под председательством художественного руководителя РАМТа Алексея Бородина отметило спецпризом ансамбль актеров в спектакле «Три сестры» новосибирского «Красного факела».

«Биндюжник и Король» Красноярского ТЮЗа в постановке Романа Феодори стал лучшим спектаклем в оперетте/мюзикле и получил приз за лучшую работу режиссера.

Лучшей мужской ролью второго плана в драме назвали Дьякона в исполнении Хольгера Мюнценмайера в спектакле «Жили-были» драмтеатра Шарыпово (Красноярский край).

На фестивале особо отметили муниципальные театры Красноярского края из малых городов — Шарыпово, Лесосибирска и Мотыгино. Как сообщает «Российская газета», в контексте фестиваля их называют «феноменальными явлениями российской провинциальной сцены».

«Сибирские театры становятся неотъемлемой частью культурного ландшафта. Театральная публика узнает не только театр, но и мир в котором живет», — считает председатель экспертной комиссии фестиваля Алена Карась.

По ее словам, выражение «культурная провинция» уходит в прошлое. Эксперт называет театры Сибири лидерами театральной «революции» регионов.

«Золотая маска» учреждена в 1993 году СТД РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля «Золотая маска».

Фото: vk.com/krastu

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