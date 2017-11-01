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В Омске открыли памятник Александру Суворову

Главная Культура
Омск
06:53 1 Ноября 2017
память, история, общество, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Культура
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В Омске на улице Успешная установили памятник Александру Суворову. Событие приурочено к 287-й годовщине со дня рождения полководца. Как отмечает портал «Омск здесь», памятник создан на средства, собранные сотрудниками НПО «Мир».

Автор памятника — скульптор, заслуженный художник России Александр Рожников. По данным сайта скульптора, среди его работ есть памятники Кутузову в Подольском районе, Екатерине Великой и Льву Толстому в Подольске и другие.

Монумент изготовили из чугуна в мастерской Александра Устенко. Полководец изображен на фоне развевающегося знамени, в руках у него карта швейцарского похода 1799 года. Высота композиции с постаментом составила шесть метров. Работа над скульптурой вместе с созданием эскиза заняла в общей сложности три года.

«Суворов являет образ идеального управленца, тонко знавшего особенности русской души и умевшего результативно применить их на пользу делу. Этот опыт нами глубоко переработан и вполне пригоден в управлении современным предприятием», — сообщил на открытии монумента директор НПО Александр Беляев.

Добавим, в честь знаменитого полководца в Омске названы улица и переулок в Кировском округе.

Фото пресс-службы НПО «Мир»

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