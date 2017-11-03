Спектакли сибирских театров номинированы на «Золотую маску-2018»

Экспертный совет театральной премии «Золотая маска» сегодня объявил лонг-лист номинантов на получение награды. В список вошли 213 номинантов из 25 городов России. Всего во время фестиваля, который пройдет в Москве с февраля по апрель 2017 года, будет показано 74 спектакля.

Церемония вручения премии состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра.

Лонг-лист «Золотой маски» сформирован двумя экспертными советами — по драматическому и кукольному театру и по музыкальному театру, которые отсмотрели более пятисот спектаклей драматического и кукольного театров и около трехсот музыкальных спектаклей.

«Доля региональных театров составила почти половину (44%) от общего числа номинантов. Чемпионом среди регионов стал Екатеринбург (четыре театра, шесть спектаклей и 21 частная номинация). Среди общего числа самыми номинированными стали Большой театр (три спектакля и 14 частных номинаций), а также театр «Геликон-опера», Театр наций, Александринский театр», — прокомментировала генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина.

Впервые в конкурсной программе фестиваля номинантов будут участвовать театр «Поиск» из Лесосибирска.

В лонг-лист премии попали «Вишневый сад», «Перед заходом солнца» и «Злачные пажити» (Театр «Старый дом», Новосибирск), «Екатерина Ивановна» и «Последние дни» (Минусинский драматический театр), «Жди меня… И я вернусь» (Норильский драматический театр), «Зеленая птичка» (Красноярский ТЮЗ), «Леонид Андреев. Дни нашей жизни», «Преступление и наказание» (Красноярский драматический театр), «Мелкий бес» (Красноярский театр кукол), «Осенний марафон» (Русский драматический театр, Улан-Удэ), «Пацанские рассказы» (Канский драматический театр), «Полет. Бильчирская история» (Бурятский театр драмы им. Х. Намсараев), «Послезавтра» (театр «Глобус», Новосибирск), «Алиса в стране чудес» (Новосибирский музыкальный театр), «Бал-маскарад» (Театр оперы и балета, Новосибирск), «Кавказский пленник» (Театр оперы и балета, Красноярск), «Мертвые души» (Красноярский музыкальный театр).

«Безымянная звезда» (Музыкальный театр, Новосибирск) представлена в восьми частных номинациях: спектакль (оперетта-мюзикл), работа дирижер (Александр Новиков), работа режиссера (Филипп Разенков), женская роль (Валентина Воронина), мужская роль (Евгений Дудник), лучшая роль второго плана (Евгения Огнева), работа художника в музыкальном театре (Елена Турчанинова), работа художника по костюмам в музыкальном театре (Елена Турчанинова).

Пластический спектакль по текстам поэта Льва Рубинштейна «Я здесь» режиссера Максима Диденко в новосибирском «Старом доме» отмечен в четырех номинациях: работа режиссера в драматическом театре, спектакль малой формы, работа художника (Павел Семченко, Максим Диденко), работа художника по свету (Игорь Фомин).

«Жизнь» омского «Театра Драмы» представлена в трех номинациях: спектакль малой формы (драма), работа режиссера (Борис Павлович), мужская роль (Владислав Пузырников).

«Лондон» новокузнецкого Драматического театра также заявлен в трех номинациях: спектакль малой формы (драма), работа режиссера (Сергей Чехов), работа художника (Анастасия Юдина).

Томский театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана с постановкой «Пикник» представлен в номинациях «Куклы/Спектакль», работа художника, работа режиссера.

«Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).