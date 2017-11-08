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33 альбома «Гражданской обороны» впервые выложат на стриминговых сервисах

Главная Культура
Омск
12:10 8 Ноября 2017
музыка, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
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В честь 33-летия основанной в сибирском Омске рок-группы «Гражданская оборона» все ее 33 альбома впервые будут выложены на стриминговых музыкальных сервисах в интернете.

Как сообщил на своей странице в Facebook бывший директор «Гражданской обороны» Сергей Попков, занимающийся сейчас авторскими правами на творчество группы, альбомы появятся в сети 11 ноября. Записи будут выложены в iTunes, Apple Music, Google Play, на Яндекс. Музыке и в соцсети «ВКонтакте». По информации Медузы, в сети появятся 24 официальных альбома «Гражданской обороны», а также сборники и сольные записи.

33 альбома «Гражданской обороны» впервые выложат на стриминговых сервисах

Официальный сайт «Гражданской обороны» уточняет, что группа была создана в Омске 8 ноября 1984 года Егором Летовым. Распалась группа в 2008 году, после смерти Летова.

Фото: facebook.com/sergey.popkov, gr-oborona.ru/Sanchez

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