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Театры Омска и Санкт-Петербурга заключат соглашение о сотрудничестве

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Омск
13:55 5 Июля 2019
культура, театр, обмен, договор, сотрудничество
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В Омске завершаются гастроли Театра на Васильевском. Накануне, 4 июля, в Омском драматическом театре при полном зале прошёл спектакль «Долгий рождественский обед».

Председатель комитета культуры Ленинградской области Евгений Чайковский рассказал, журналистам, что «это очень удачные, замечательные гастроли». «Нам повезло, что наш театр приехал в Омск, в замечательный город. И не просто с успехом, а с удивительным успехом даёт гастроли. На каждом спектакле аншлаг, зритель кричит браво, люди стоят в проходах. Все билеты проданы, и мы считаем, что зритель голосует и рублём, и своими эмоциями», -  сказал Евгений Чайковский.

Он также рассказал, что два театра намерены заключить договор о долгосрочном сотрудничестве. «Соглашение предполагает наши намерения дружить. Вот такое соглашение мы в будущем планируем подписать. Мы также хотим пригласить Омскую драму на гастроли в Санкт-Петербург на наш фестиваль весной, который называется Ленинградский областной фестиваль театров LOFT», - добавил Чайковский.

Ожидается, что соглашение будет подписано в рамках этого фестиваля в 2020 году. Артисты Омска и многих городов мира выступят в Санкт-Петербурге на основной сцене Театра на Васильевском и в нескольких городах Ленобласти.

«Мы в эти дни обсуждали, какие спектакли повезём. У нас репертуар богатый и кроме "Время секонд хэнд" (16+) повезём "Отца" (16+) и "Жизнь" (18+). Это всё "золотомасочные" спектакли. И хочу сейчас пригласить Театр на Васильевском на наш фестиваль "Академия", потому что им есть что показывать. Мы с вами в этом убедились. У них богатейший репертуар. Мы приглашаем вас в 2020 году в июне», - подчеркнул директор Омского академического театра драмы Виктор Лапухин, которого цитирует агентство www.omskzdes.ru

Художественный руководитель-директор Театра на Васильевском Владимир Словохотов, начинавший свою карьеру в омских театрах, уверен, что приезд драмы на LOFT - это показательно. «Это значит, что наш фестиваль серьёзный и состоятельный, раз у него такие друзья. Значит, сам театр что-то из себя представляет. Горжусь, что актёры омского театра работают у нас. Это выдающиеся артисты России. Горжусь, что у нас лучшие и честные отношения - мы дружим творческим союзом. <…> Благодарю зрителей: спасибо за то, что вы нас любите, а мы постараемся сделать всё, чтобы вам было интересно, - резюмировал Владимир Словохотов.

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