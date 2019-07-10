Омский рок-фестиваль памяти Егора Летова решили перенести на 2020 год

Планировавшийся ранее рок-фестиваль памяти омского рок-музыканта Егора Летова в этом году не состоится. В лучшем случае его удастся провести в мае 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О переносе рок-фестиваля во времени стало известно от его инициатора Александра Анисимова - владельца частного аэродрома у деревни Поповка в Омской области. Как сообщает «Радио Сибирь», на музыкальное мероприятие предполагалось пригласить рок-звезд, но их выступления оказались расписанными далеко вперед. Это и послужило причиной переноса.

Создатель и лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов родился и умер (в 2008 году) в Омске. В 2018 году в ходе конкурса его именем было предложено назвать омский аэропорт Центральный, но во второй тур голосования этот вариант не попал. Зато имя рокера было присвоено аэродрому в Поповке. Церемония переименования состоялась 30 ноября. Кроме того, в прошлом году Александр Анисимов объявил о готовности провести в 2019-м фестиваль в память об омском музыканте.

Как писали Sibnovosti.ru, в июля 2019 года британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова «Все идет по плану».