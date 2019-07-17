На фестивале в Италии представят фильм телеканала «Продвижение» об Армении

Президент фестиваля International Tour Film Festival Пьеро Пачиаротти в интервью Международному пресс-центру «МКР-Медиа» рассказал о том, что они с особым вниманием относятся к российским фильмам.

«Мы гордимся тем, что номинировали Россию в числе стран-участниц конкурса нашего фестиваля. Благодаря сотрудничеству с российскими дистрибьюторами именно на нашей площадке состоялось несколько европейских и итальянских премьер. В прошлые годы таковыми стали фильмы «Молоко» (режиссер Дарья Власова), «Проникновение» (режиссеры Евгений Славкинский и Дмитрий Котовец), «Мадемуазель Дженни» (режиссер Ирина Копиева) и «Незабываемое путешествие в реку» (режиссер Алексей Берденников)», - рассказал он.

«Среди будущих проектов – развитие сотрудничества между нашим фестивалем и школами, фестивалями и кинематографическими институтами России. Мы планируем это делать не только для того, чтобы курировать предварительный отбор работ, но также для развития многих мероприятий, включая семинары и семинары по кинотуризму. Это доказывает, что мы можем сократить географические и лингвистические дистанции, создавая новые человеческие отношения, основанные на дружбе и новые возможности для культурного обогащения», - отметил президент International Tour Film Festival.

Как сообщила пресс-центру «МКР-Медиа» автор ленты Жанна Толстикова, телефильм «Лучше гор. Армения» включен в программу показа в статусе итальянской премьеры и будет бороться за призы фестиваля International Tour Film Festival. Картина входит в цикл телефильмов о туризме «Самокат», который выходит на телеканале «Продвижение» четвертый год.