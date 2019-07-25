Прилепин и группа «25/17» планируют провести фестиваль искусств в сибирской глубинке

Российская группа «25/17» заявила, что в 2020 году в городе Тара Омской области может пройти «Сибирский фестиваль искусств». Фронтмен группы Андрей Позднухов (Бледный) сообщил, что фестиваль может стать экспериментом по преображению депрессивных территорий посредством молодого и неформального искусства. Об этом стало известно Международному пресс-центру «МКР-Медиа».

Своим мнением о фестивале в соцсетях поделился писатель и публицист Захар Прилепин, рассказавший о том, что Сибирь регулярно рождает смыслы и таланты глобального уровня.

«Летов, этот глубоко русский персонаж, и авангардный, и архаичный одновременно стал нашей, по сути, единственной рок-звездой мирового калибра. Но он же и поэт, философ, идеолог нового русского космизма – и всё это необходимо сегодня осмысливать и развивать… Поэтому есть идея, сделать по соседству, в городе Тара, на родине моего друга, Андрея Бледного из «25/17», большой сибирский субкультурный фестиваль, в символическом пространстве которого как бы сойдутся поколения, огромные аудитории Летова и Бледного.

В 80-е годы прошлого века Сибирь подарила России уникальное, сформировавшее несколько поколений, социокультурное явление – бескомпромиссный русский панк и фолк-рок, представленный такими фигурами, как Егор Летов, Янка Дягилева, Черный Лукич, Дмитрий Ревякин, Роман Неумоев и др. Через четверть века кумирами значительной части российской молодежи стали музыканты группы 25/17, фронтмен которой, Андрей Бледный родился и вырос в городе Тара – одном из первых русских городов в Сибири. Огромная и богатая земля за Уралом продолжает инкорпорировать в культурное пространство России свои таланты, идеи, художественные находки», - написал Прилепин.

В рамках фестиваля планируется проведение художественных выставок, перфомансов, лекций и концертов с участием молодых сибирских рэп- и рок-исполнителей, а также групп «Калинов Мост» и 25/17.