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Прилепин и группа «25/17» планируют провести фестиваль искусств в сибирской глубинке

Главная Культура
Омск
13:29 25 Июля 2019
искусство, омск, фестиваль
Автор: «Омск Здесь»
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Российская группа «25/17» заявила, что в 2020 году в городе Тара Омской области может пройти «Сибирский фестиваль искусств». Фронтмен группы Андрей Позднухов (Бледный) сообщил, что фестиваль может стать экспериментом по преображению депрессивных территорий посредством молодого и неформального искусства. Об этом стало известно Международному пресс-центру «МКР-Медиа».

Своим мнением о фестивале в соцсетях поделился писатель и публицист Захар Прилепин, рассказавший о том, что Сибирь регулярно рождает смыслы и таланты глобального уровня.

«Летов, этот глубоко русский персонаж, и авангардный, и архаичный одновременно стал нашей, по сути, единственной рок-звездой мирового калибра. Но он же и поэт, философ, идеолог нового русского космизма – и всё это необходимо сегодня осмысливать и развивать… Поэтому есть идея, сделать по соседству, в городе Тара, на родине моего друга, Андрея Бледного из «25/17», большой сибирский субкультурный фестиваль, в символическом пространстве которого как бы сойдутся поколения, огромные аудитории Летова и Бледного.

В 80-е годы прошлого века Сибирь подарила России уникальное, сформировавшее несколько поколений, социокультурное явление – бескомпромиссный русский панк и фолк-рок, представленный такими фигурами, как Егор Летов, Янка Дягилева, Черный Лукич, Дмитрий Ревякин, Роман Неумоев и др. Через четверть века кумирами значительной части российской молодежи стали музыканты группы 25/17, фронтмен которой, Андрей Бледный родился и вырос в городе Тара – одном из первых русских городов в Сибири. Огромная и богатая земля за Уралом продолжает инкорпорировать в культурное пространство России свои таланты, идеи, художественные находки», - написал Прилепин.

В рамках фестиваля планируется проведение художественных выставок, перфомансов,  лекций и концертов с участием молодых сибирских рэп- и рок-исполнителей, а также групп «Калинов Мост» и 25/17.

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