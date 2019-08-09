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В Омске может появиться музей рок-музыканта Егора Летова

Главная Культура
Омск
17:12 9 Августа 2019
музыкант, музей, квартиры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На окраине Омска может быть создан музей известного рок-музыканта Егора Летова. О планах сохранить память об уроженце города на Иртыше сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Музей предполагается открыть в трехкомнатной квартире в «хрущевке» в доме №5 на ул. Петра Осминина. Здесь долгое время жил и творил музыкант. В квартире располагалась студия «ГрОб-Records», в которой были записаны практически все альбомы «Гражданской обороны», проекта «Коммунизм», Янки Дягилевой и других представителей сибирского рок-андеграунда.

По данным службы информации «Радио Сибирь», брат лидера «Гражданской обороны» Сергей Летов уже выразил готовность продать квартиру фонду «Сияние» по рыночной цене.

Как писали Sibnovosti.ru, создатель и лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов родился и умер (в 2008 году) в Омске. В 2018 году в ходе конкурса его именем было предложено назвать омский аэропорт Центральный, но во второй тур голосования этот вариант не попал. Зато имя рокера было присвоено аэродрому в Поповке. В июле 2019 года британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова «Все идет по плану».

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