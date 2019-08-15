В Омске 17 августа пройдет фестиваль «СимфоПарк»

Директор Омской филармонии Ирина Лапшина в интервью Международному пресс-центру «МКР-Медиа» рассказала о том, как удается делать фестиваль «СимфоПарк» и чем музыканты хотят удивить в будущем.

«Одна из основных составляющих успеха «СимфоПарка» это отношения с партнерами. Если удается с кем-то быть на одной волне, и кто-то тебе реально помогает, это позволяет вывести проект на совершенно иной уровень. Мы очень рады, что компания «Сибирские колбасы» помогла осуществить проект «Джаз парк». У нас складываются и уже вырастают в долгосрочные отношения с каналом «Продвижение», «Радио Сибирь», информационным агентством «Омск здесь», «Детской школой телевидения и шоу-бизнеса». У нас много совместных идей и предложений и такая поддержка дорогого стоит. Помню, что 3 года назад, когда мы были на гастролях в Гонконге, я увидела, как наше выступление снимают сразу 8 камер. Игру и эмоции каждого музыканта показывали отдельно, а на открытой площадке 12 тысяч зрителей 4 часа слушали оркестр. Я тогда думала: «Боже, вот бы такое сделать у нас». И мы это сделали здесь, в Омске. С помощью партнеров», - сказала она.

По словам Ирины Лапшиной, в планах филармонии много интересных задумок.

«О нас говорят. Говорят о наших зрителях, о мероприятиях и гастролях. И известные всей России люди мне говорят: «Мы следим за Омской филармонией, за вашим развитием и проектами». Конечно, у нас есть «проекты мечты», потому что без мечты жить нельзя. Одна из них, например, создание передачи, в которой мы могли бы рассказывать о филармонии, о наших проектах и встречались бы с жителями нашего города. Было бы очень интересно посотрудничать с оркестром «Виртуозы Москвы» и Валерием Гергиевым, поработать с Денисом Мацуевым. А вообще у каждого нашего коллектива много «мечт», но мы стараемся о них не распространяться. Пусть будет интрига. Главное – проекты, которые будет интересны жителям и гостям Омска, как идея сыграть на Сибирском Международном марафоне. Такого в мире не делал никто. Нужно работать для того, чтобы люди, как в случае с «СимфоПарком» говорили нам: «Мы подстраиваем свой отпуск под фестиваль». Это радует», - рассказала Лапшина.

«СимфоПарк» пройдет в Омске 17 августа. Гостей парка «На Королева» ждет 10-часовой музыкальный марафон. На сценических площадках парка выступят ведущие солисты и все основные коллективы филармонии – Симфонический, Камерный и Духовой оркестры.